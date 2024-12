Lepa vest Na Egzit stiže Bob Geldof: Uskoro će biti poznati prvi izvođači

The Boomtown Rats Promo

U okviru „Lajv ejda”, osmišljenog da pomogne izglednelima u Etiopiji, najpre su snimljeni humanitarni singlovi „Do They Know It's Christmas” sa brojnim britanskim i „We Are The World” sa američkim poznatim muzičarima.