Borba sa rakom

"Strah od smrti je normalan, ali dolazi i prolazi. Moj rak me prati svaki trenutak mog života. Sinoć sam izašla iz tuš kabine, obrisala se i otišla u spavaću sobu. Videla sam svoje telo u ogledalu. Da, konačno sam izgubila onih deset kilograma koji su me mučili, što je dobro, ali... Debeo, ljubičasti ožiljak na sredini mog stomaka... Ne vidim to kao spas, za mene je to znak bliske smrti i ružnoće", dodala je ona.