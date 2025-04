- Veliko kajanje. To je bila moja velika greška. Prosto, nerazumno je bilo, nažalost to se nije ni pokazalo dobro u mom životu. Mislim da ljudi ne treba da se žene pre 35, 36. godine , devojke možda isto oko tridesete treba da se udaju - pričao je Feđa i dodao:

- Mislim da je brak jedna prevaziđena stvar. Ja sam za to da ljudi žive zajedno ako se nađu, ako su srodni i ako se vole. Da imaju decu, ali šta će im to da se potpisuju i da im neko svedoči? Iskreno mislim da je to jedna prevaziđena stvar i da će to verovatno i da nestane. U velikim zapadnim zemljama mnogi ljudi tako žive.