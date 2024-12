Vinogradov se zahvalio ansamblu pozorišta što je tako neočekivano pozvan i istakao da mu je velika čast, jer je ovo njegov prvi projekat u Srbiji. On je uoči premijere govorio o radu sa vranjskim glumcima na Čehovljevom komadu. " Zanimljivo mi je kako će to biti primljeno od strane publike. Osećam topla osećanja i prema gradu i prema ljudima, osećam da je gostoprimljivo mesto. Zahvalan sam timu od prevodioca Katarine bez koje bi ovaj proces bio nemoguć, koja je učestvovala od prve probe. Radio sam adaptaciju na ruskom jeziku, Katarina je uradila veliki posao. Zahvalan sam Saši umetnici kostimografu koja je takođe iz Moskve. Veliko hvala glumcima koji su učestvovali u nesvakidašnjem radu, koji su bili veoma otvoreni ;, naglasio je reditelj.



"Čehov na našoj sceni posle devet godina, poslednji put rađen 2015. Stogodišnjica pozorišta i to moramo da spomenemo, a ovo Čehovljevo delo "Galeb" upravo govori o pozorištu i na taj način takođe obeležavamo stogodišnjicu pozorišta. Imali smo u samom startu jedan veliki izazov raditi sa rediteljom koji je stranac, imali smo prevodioca ta jezička barijera možda je na početku malo postojala. Sad kako se bližio kraj moram da kažem da smo nekako savladali ruski jezik progovorili smo ga, a i reditelj srpski, koji do sada nije govorio, kako smo se približili kraju sve smo se više i više razumeli. Lepo smo sarađivali i mislim da će ovo biti jedna

uspešna predstava, koja će živeti i biti jako originalna neobična nešto što do sada kod nas ovde u Vranju nije viđeno. Ovo je jedno neklasično čitanje Čehova. Imali smo jedan način rada koji do sada nismo imali ni sa jednim rediteljom, a koji je već uveliko prisutan na našim scenama u Srbiji" rekla je direktorka teatra Kristina Janjić Stojanović