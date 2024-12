Statista i epizodista sa verovatno najviše uloga u domaćoj kinematografiji Ras Rastoder (1936-2024), poznatiji kao Ćita, sahranjen je danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. On je izgubio životnu bitku u ponedeljak, 89. godini, potvrdili su redakciji Kurira bliski prijatelji iz kafića "Tri sekunde", gde je provodio dosta vremena.

- Živeo je punim plućima u igri života, od najranijeg detinjstva do juče, uvek nasmejan, da zabavi, da napravi neki dobar štos ili šalu na svoj račun ili da nasmeje društvo u kojem se nalazi. Veliki boem života, sa šarolikim društvom, od holivudskih glumaca do kafedžija i čistača cipela... Čovek koga je poznavao ceo Beograd, od posleratnih godina do juče. Nema beogradskog pozorišta, kafane, kafića koji nije čuo ili poznavao našeg Ćitu.