Osnovani 1975. godine u Londonu, Sex Pistols su pioniri punk pokreta i bend koji je zauvek promenio lice muzike i kulture. Njihov prvi i jedini studijski album, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" (1977), proglašen je jednim od najvažnijih albuma u istoriji rock muzike. Sa bezvremenskim himnama poput „God Save the Queen", „Anarchy in the U.K.", „Pretty Vacant" i „Holidays in the Sun", Sex Pistols su simbolizovali bunt protiv establišmenta i postali glas čitave generacije mladih.