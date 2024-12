Dankan je bio poznato lice na britanskoj TV 1980-ih i bio je poznat po svojoj frazi „juri me!.

Iza sebe je ostavio svoju devojku Lindu Trevalion koja se brinula o njemu poslednjih 10 godina nakon njegovog moždanog udara. Imao je troje dece: Džeka Sofi i Jasmin. Lizi Kandi bila je jedna od prvih koja mu je odala počast, napisavši na Tviteru: „Veoma je tužno čuti da je preminuo komičar Dankan Norvel. Njegova čuvena izreka 'goni me, juri me' me toliko zasmejava. Šaljem svu svoju ljubav i misli njegovoj porodici.'