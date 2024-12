Po završetku revije, mališani iz Prihvatilišta su otpevali svoju himnu uz podršku publike nakon čega su se svi zajedno I deca I njihovi idoli I brojni ambasadori I ugledne zvanice ,beskrajno radovali, pevali I igrali uz pesmu Mariah Carey, ” All I Want for Christmas Is You”. Deca su bila presrećna, što i jeste cilj ovog događaja, učiniti Ih presrećnim, radosnim I pre svega voljenim.