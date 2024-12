Znamo ko su izvršioci, ali mnogo bitnije pitanje je ko su nalogodavci, a to nikada zvanično nije utvrđeno. To u svakom slučaju nikoga ne treba da čudi, s obzirom na to da politička pozadina gotovo nijednog ubistva u Srbiji do sada nije otkrivena javnosti, pa tako znamo i ko je ubio Karađorđa, kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu, kralja Aleksandra Karađorđevića, premijera Zorana Đinđića, ali ne znamo ko je iz senke vukao poteze.