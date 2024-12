Ne propustite Maja Uzelac kuma izložbe "Ljubav na bojnom polju": Šetnja kroz svet brazilskog umetnika Randolfa Lamonijea

Privatna Arhiva

Iza sebe ima i kultnu emisiju "Kulturni nokaut", niz uticajnih kolumni, eseja i autorskih rubrika u vodećim novinama i časopisima, kao i nedavno objavljenu knjigu pod imenom "Prosto". Izložba traje do 21. decembra 2024. Radno vreme galerije je od srede do subote od 12 do 18 sati