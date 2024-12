- Toliko sam bila sigurna da ću položiti prijemni da nisam ni razmišljala o drugoj opciji. Dobila sam i šamar od sekretara škole. Pitao me je da li sam normalna i rekao da ne može da veruje da se ispisujem , a još ni drugi razred nisam završila - ispričala je jednom prilikom Jelica i opisala najluđe dane u svom životu:

- Isto se ludovalo kao i danas. Počev od matinea u Domu omladine, pa do diskoteka koje su tada bile najjače! Vraćali smo se kući u četiri ujutru! Pa ja sam sve to “poobavljala” do svoje 18. godine, pošto sam se udala sa 19 godina - rekla je glumica koja je potom upoznala druga od svoje tetke i zauvek ostala u ljubavi sa njim.