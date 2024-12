Internacionalna selekcija PUN MESEC 21h

On Weary Wings Go By – Anu-Laura Tuttelberg (Estonija, Litvanija)

Sea Salt – Leila Basma (Liban, Češka)

Top View of My Brain as a Crime Scene – Luzia Johow (Austrija)

The Lost Memories of Trees – Antonio La Camera (Italija)

La Voix des Sirenes – Gianluigi Toccafondo (Francuska)

It Will Be Better Before – Keto Kipiani (Gruzija)

Panadrilo – Marcela Heibron (Panama)