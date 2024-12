Početkom nove sezone Gorana Goncić vratila se u svoj matični Atelje 212. Prevodilac Novica Antić je razrešen dužnosti, a Skupština grada Beograda imenovala je tada za novog v. d. direktora ove ustanove kulture poznatu dramaturginju, koja će obavljati ovu dužnost do raspisivanja novog konkursa. Za Kurir Gordana govori o planovima u narednoj godini, ali i velikom jubileju - sedam decenija od osnivanja.

- Na samom početku godine, od 21. do 25. januara, organizovaćemo 5. Festival pozorišne igre Mucijevi dani, pozorišno druženje teatara, posvećeno Ljubomiru Muciju Drškiću, jednom od najboljih reditelja bivše Jugoslavije i dugogodišnjeg upravnika Ateljea 212. Publika će imati priliku da vidi predstave: "Prima Facie" Bitef teatra, "1981" Novosadskog pozorišta, "Neki važan čovek" Narodnog pozorišta Timočke Krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara, "Tri zime" Pozorišta "Promena" iz Novog Sada, "Kljukana dinastija" iz Narodnog pozorišta Niš i dva scenska čitanja novih savremenih drama: "Preobrazba: Geneza jednog propadanja" Teodore Marković i "Vreme kad se skuplja kamenje" Arsenija Štimca .



- Istina. Tatjana Mandić Rigonat režiraće svoju dramatizaciju čuvenog romana Gistava Flobera "Madam Bovari" - "Ljubavni život Eme Bovari ili Ema, to sam ja", u kojoj preispituje poziciju žene u tradicionalnom braku u sukobu s njenim željama i stremljenjima u novom vremenu koje nastaje. To je dilema aktuelna do današnjih dana. Tradicionalna supruga ili žena sa svojim sopstvenim snovima? Roman "Preobrazba, metamorfoza" Edvarda Luja u dramatizaciji Dimitrija Kokanova režiraće Bojan Đorđev. Luj je trenutno jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih proznih pisaca na svetu.