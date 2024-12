Očekivano, na listi je "Emilija Perez" (Francuska), jedan od vodećih favorita. Iz Evrope su u trci i "Armand" (Norveška), "Flow" (Letonija), "The Girl With The Needle" (Danska), "Kneecap" (Irska), "Santosh" (Velika Britanija), "The Seed of the Sacred Fig" (Nemačka), "Touch" (Island) i "Vermiglio" (Italija). U konukrenciji i palestinski kandidat - omnibus "From Ground Zero".