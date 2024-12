- U naše vreme, to je bilo normalno. Heroin su donosili studenti koji su kobajagi studiraju ovde, a u stvari se tako izdržavaju. Mi klinci do tada smo pušili travu, a kad se ovo pojavilo, to je planulo. U roku od godinu dana, ceo Beograd, uglavnom onaj njegov intelekutalni deo, bio je navučen, zato što smo bili mladi i ludi i želeli smo sve da probamo. U ono vreme bih probao i otrov - rekao je glumac gostujući na Hype televiziji.