- "Davitelj protiv davitelja" nastao je kao provokacija našoj kulturi. Kad smo ga spremali, jednostavno smo razmišljali kakav film možemo da snimimo a da najviše iznerviramo kulturnu elitu. U to vreme je to bilo nešto nepojmljivo. Ne samo da snimite kriminalistički film nego da snimite u tom žanru, podžanr, o nekom masovnom ubici. To je bio neki cilj - kao postići neko zgražanje - rekao je reditelj na festivalu Odraz strave.

- Imao sam već iskustvo rada s njim i želeo sam da mu se odužim na neki način što ga nisam uzeo za "Maratonce". Nisam voleo da ponavljam podelu iz pozorišne predstave, a on je tamo igrao dosta viđenu ulogu. Tako da smo smislili da mu se ovim filmom odužimo i on je napravio čudesnu ulogu. Taško može sve kao glumac. I da bude smešan, ali i da glumi nekoga sa ozbiljnim psihološkim problemom. Ima nešto u njegovom licu. I zločinac je, a opet i izbija nevinost. To je fantastično odradio. Mi na kraju počinjemo da verujemo u taj lik. To je na filmu najvažnije - otkrio je Slobodan Šijan.