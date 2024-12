“Bila sam na naslovnim stranama i pomislila sam da sam jedna banalna, nedovoljna, jeftina spodoba. Tad su počeli da mi se dive. Ispalo je da je bilo važno da mi kažu da sam lepa. Ja se mislim: ‘Okej, ako za šest godina nisam stigla do novog komentara osim da sam lepa, a pritom su mi to dali mama i tata”, izjavila je Srna za televiziju Hype i nastavila:

"Ljubav se ne uči tako što gledaš u ogledalo. Bože dragi, sramota me i da kažem. Tako što gledaš u nečije oči, tako se uči ljubav. Ako imaš sreće da je to mama… Onda gledaš u njene oči. Sa malo manje sreće, to je neko ko te stvarno voli. I ne zvao se mama. Osoba koja ti stavlja cuclu… Mislim da su drugi naše ogledalo. Ako ikad postanem osoba kojoj je potrebno ogledalo da bih videla ko sam, treba da me spalite na Terazijama”, izjavila je Lango u emisiji “ChitChatu sa Nemanjom”.