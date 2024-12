Uvek je Sonja bila korak ispred svoje generacije. Njeno poimanje društva u kome je stasavala i odsustvo straha da o tome javno govori, izdvajalo ju je od ostalih. Tako je svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom" govorila o šundu, nametanju lažnih vrednosti. Na konstataciju da ima onih koji će reći – ma šta me se tiče, treba živeti svoj život Sonja je rekla:

I dan-danas se pamti njeno potresno svedočenje o smrti Ivana Vdovića poznatijeg kao Vd . On je bio jedan od pokretača novog talasa na našim prostorima. Sonja se prisetila jednom prilikom svog razgovora sa Darkom Rundekom koji se odigrao posle Ivičine smrti.

"Te 1992. sam srela Darka Rundeka. Tada sam mu rekla da je Ivica umro. 'Kako je umro?' pitao me je Rundek. Nisam mogla da odem na sahranu jer nisam bila obaveštena. Bio je u infektivnoj kesi, kesa je pala…I samo znam da niko nije hteo da priđe da podigne kesu. Bacili su ga kao đubre u vatru. 'Anđeo do kraja', kratko mi je rekao Rundek na to", prisetila se Sonja Savić.