"Kada je otac umro, to je bio šok. Kada je brat poginuo, to nije bila tuga, to je bila katastrofa. Majčina smrt je takođe bio šok. Ali ono što je zaista tuga, to je kad mi je uginuo pas. Vi ste zaštitnik tog bića, nemoćnog i bolesnog. Kada sam shvatio da je kraj, istrčao sam iz veterinarske stanice, uleteo u kola, otvorio sve prozore i počeo da dišem duboko kako se ne bih onesvestio. Posle toga smo tugovali i plakali," rekao je Stjepanović.