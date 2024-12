Filip Brodi (Philip Brodie) — britanski glumac poznat po filmovima Unlocked, Behind You i serijama EastEnders i Four Weddings and a Funeral. Delio scenu s legendama poput Majkla Daglasa, Džona Malkoviča, Orlanda Bluma i Toni Kolet.

Endrju Hovard (Andrew Howard) — velški glumac s karijerom dužom od 30 godina (Tenet, Watchmen, Taken). Igrao uz legende poput Bredlija Kupera, Roberta De Nira, Lijama Nisona i Džona Dejvida Vošingtona.

Kamka Tocinovski — makedonska glumica (You Won’t Be Alone, Kajmak).

Dušica Nastova — makedonska glumica (Rebirth: Voice of Silence, Emil, Come Back).

Joakim Tasić — član Jugoslovenskog dramskog pozorišta (Santa Maria della Salute, Vivegam).

Predrag Momčilović — član Drame Srpskog narodnog pozorišta, poznat po predstavama Koštana i Sveti Georgije ubiva aždahu.

Lauren Sivan — američka televizijska i radio voditeljka.