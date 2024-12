Pod budnim okom svoje supruge Dare, takođe glumice Narodnog pozorišta, nije se usuđivao da sam ode do šanka i donese sebi piće . Znao je da bi ga supruga brzo "uhvatila na delu" – ako ne zbog prosute čaše, onda zbog same drskosti da prekrši njena pravila.

- Mi smo godinama radili zajedno i bili kao porodica. Najviše tih priča imam o Gidri. On je voleo da popije, a na snimaju je alkohol bio zabranjen. On me moli da pred kadar popije samo jednu i konobar mu na moje oči sipa jednu votku, a zatim je popio času vode. Zamoli me za još jednu i ja kažem da može. Posle pola sata on je bio pijan. U maloj čaši je bila voda, a u velikoj votka. Otkrili smo ga još jednom. Izbušio je lubenicu i u nju sipao votku. Pio je na slamčicu, a mi mislili da voli lubenice! Gidra je bio fantastičan glumac - rekao je Jovan Marković za Kurir.