"Ali kao tvorac, moram vizualizovati ono što sam stvorio i napisao. Pretpostavljam da sam na neki način malo otupeo na to, ali mogu reći da nisam tip koji lako gleda takve eksplicitne scene ", dodaje.

Izvorno napisan kao scenario za film 2008. godine, Squid Game su odbile brojne južnokorejske produkcijske kuće , pre nego što ga je Netflix preuzeo deset godina kasnije u sklopu svoje strategije širenja stranih programa. To se pokazalo kao mudra odluka za striming platformu, koja sada ima 120 korejskih serija i filmova u ponudi.

Hvang je već ranije jasno dao do znanja da Squid Game nije napravljen za decu (u Ujedinjenom Kraljevstvu obe sezone označene su za starije od 15, dok su u Koreji ocenjivane za uzrast od 19 godina i više) i rekao je da je protiv toga da deca gledaju seriju. Pretpostavlja se da će sledeća sezona, koja se dešava tri godine nakon pobede Igrača 456, uvesti brojne n ove načine eliminacije takmičara.

"One koji izgube čeka život pun bola"

"One koji su eliminisani, da tako kažemo, ili one koji izgube u takmičenju, čeka život pun bola i pokušao sam to da izrazim", navodi. Hvang dodaje da je serija manje nasilna od "true crime" sadržaja — žanra koji je takođe doživeo eksplozivnu popularnost tokom karantina, a u kojem Netflix posebno briljira.