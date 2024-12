Ivan: Nova godina je za mene oduvek bila najdraži praznik. Sve merimo od Nove godine i do nje. Ona je ujedno i početak i kraj, to je radost, smeh, optimizam, euforija, nešto lepo, svečano, jelka, ukrasi, Deda Mraz i pokloni, sjaj, šljokice... Tako da to nije samo proslava jednog dana već slavlje svega onoga što smo uspeli od prethodnog 1. januara i svega onoga što smo rešeni da probamo do narednog. Nova godina je slavlje svih budućih prilika.