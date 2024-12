- Navikla sam već na naše razgovore i na to da zajedno analiziramo iz ciklusa u ciklus koliko smo se Sisi i ja promenile tokom godina. Nadam se da to što se rastajemo na ovom projektu ne znači da se nećemo ponovo susresti kad budem radila na svojoj sledećoj seriji ili filmu. Biće mi drago da vidim poznato lice (smeh).

- Iskreno, nisam ni bila svesna toga da je došao kraj. Dugo se većalo hoće li biti sledeće sezone ili ne, pa mi je zbog toga izostao taj osećaj: "Završila sam, a šta će biti sutra?" Išli smo iz sezone u sezonu, a ova priča sama po sebi ima toliko materijala, tako da niko od nas nije očekivao da će ovo zaista biti finale. Uvek se potajno nadaš da će producenti ući na set i reći: "Idemo dalje." Međutim, premisa serije je od početka bila zacrtana i bilo je jasno do koje godine Sisinog života ćemo pratiti njen razvoj.

- Bavili smo se njenom karijerom do 35. godine. Tema naše serije u stvari je sve ono što je Sisi dovelo do moći i autoriteta koji je ona kasnije postala. Fokus je bio na njenoj i Francovoj ljubavnoj priči, izazovima, slomu njihovog braka, njenoj beskrajnoj ljubavi prema njihovoj deci. Samo smo okrznuli obrise tragedije koja će uslediti u godinama koje dolaze. I to je najpravednije. Pratili smo razvoj Sisi od buntovne devojke, koja svima smeta i odskače od uštogljenih šablona, ali koja je upravo takvim svojim stavom postala prva pop princeza evropskih dvorova i promenila tradicionalno shvatanje žena u aristokratskom društvu.