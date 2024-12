- Nije slučajno da se cela kulturna kuhinja uvek dešavala u pozorišnim bifeima. Imaš obavezu i figuru pred kojom si u javnošću, ali to je i mesto jednog velikog oslobođenja. Mi smo samo jednostavni ljudi i drugari, imamo večite teme. Ima svega, pitamo se i za život i za sve, moja priča je da ja život bez pozorišta i ne pamtim. Pozorište me je uzelo sebi, a ta ljubav ne jenjava, već se razbuktava u čoveku. U toj velikoj zemlji sam sretao idole, a pogotovo pre interneta, magija pozorišta je bila najsnažnija. Ti ljudi koji su bili moji uzori, fantastični i ostvareni glmci, počeli su da postaju moj život, a on i dalje traje i podjednako me fascinira - rekao je Timarov.