- Konkurišem već godinama i tri puta sam već odbijen. Predložilo me je moje pozorište, a ne udruženje. Srećan sam. Ne znam šta je presudilo da me nagrade. Igrao sam čak po rovovima. Ne znam da li je to uticalo. Imam silne međunarodne nagrade i domaće, a karijeru sam proveo u tri pozorišta: u Zrenjaninu, Pozorištu na Terazija i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Mnogo sam ulagao sebe. Učio solo pevanje i balet po dve godine, a na kraju su me upamtili samo kao komičara. Radio sam čak režije, jednu i na slovačkom. Uvek sam nesebično poklanjao svoje znanje onima kojima je potrebno - kaže Pavlov za Kurir.