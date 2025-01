- Bio sam sa sestrom u Skadarliji, često idem tamo s društvom. Šetamo se, pevamo i sviramo. Jednom smo sestra i ja mahali ljudima na prozoru, odmah je napolje izašla devojka, zove se Ana i pitala me je da li znam da pevam. Rekao sam - naravno da znam, i pitao šta želi da joj otpevam. Tražila je "Nedelju" od Džeja. Kad sam otpevao nekoliko stihova, pitala me je da li želim da glumim Džeja. Mislio sam da se šali. Tražila je moj kontakt, dao sam joj Instagram - otkrio nam je mladi Selimi, koji je od utorka, kad je premijerno prikazan film "Nedelja" Nemanje Ćeranića, osvojio srca publike.

Nisam očekivao

- Čuli smo se preko Instagrama, tražili su da pričaju s mamom i tatom. Kad sam im rekao o čemu se radi, mislili su da se šalim, onako kako ja to umem. Ni sam nisam verovao da su zapravo ozbiljni. Sutra ujutru me je čekao kombi, otišli smo na Banovo brdo, tamo smo pričali s ljudima iz produkcije, dali su mi neki tekst, ja sam to čitao i njima se dopalo - prisetio se mladi Selimi.