U Crnoj Gori stidljivo su objavili vest da je preminuo Žarko Laušević , ali u njegovom rodnom Cetinju i dalje ga se rado sećaju. Poznati glumac rođen je 19. januara 1960. godine u prestonici Crne Gore, a ekipa Kurira pronašla je zgradu u kojoj je odrastao i razgovarala s njegovim komšijom Jovanom Jovanovićem. U trospratnici gde je živeo do preseljenja u Podgoricu danas ne živi niko od Lauševića. Nema tu ni spomen-ploče, ali nekoliko metara dalje je njihova porodična kuća u Ulici Nikole Lekića koja nosi ime po čuvenom narodnom heroju.

Deo svog odrastanja Žarko Laušević je opisao u svom književnom prvencu "Godina prođe, dan nikad", a publika je to mogla da vidi i u seriji "Pad". Čuveni glumac i rođeni Cetinjanin, osim fudbala, nije imao drugu sportsku ljubav, a pamtio je samo guranje lopte po igralištima kao dete. Na Cetinje se uvek vraćao zbog fudbal. Nije propuštao mečeve Lovćena, a mečeve je gledao u teretani koja se nalazila u potkrovlju njegovog stana.



Inspirativan sportski moto Lauševića može biti jak podstrek svima, a on glasi - igraj do kraja. Lovćen se trenutno takmiči u drugom rangu crnogorskog fudbala, a osnovan je 1913. godine. Nikada nije osvojio titulu prvaka države, dok je jednom bio drugi, i to u sezoni 2013/14. Iste sezone postali su prvaci kupa Crne Gore, dok su u sezonama 2008/09. i 2018/19. izgubili u finalu istog takmičenja.