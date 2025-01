- Uzbuđenje uvek postoji, kada neko prvi put oseti kameru, to ostaje u venama do kraja života. Posebna je to priča. To vam je potreba da se u svakoj novoj prilici iskažete, proverite sebe. Za mene je ova emisija potreba da se iskažem u pravom televizijskom formatu, beleženja života, raznih životnih situacija, susreta s ljudima. Uglavnom sam se bavio programom uživo, a dokumentarni program je posebni specijalitet televizijskog izraza. Televizija Kurir mi je omogućila da se oprobam i u njemu. A što se tiče zasićenja, to u ovoj profesiji, na sreću, ne postoji.