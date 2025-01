- Hvala! Ne bih mogla da kažem da je neka uloga lakša ili teža. One su sve drugačije i za mene između njih nema nikakvih sličnosti. Maja, lik koji igram u "Jorgovanima", jeste glumica i to je njeno zanimanje. To nije bila nikakva olakšavajuća ili otežavajuća okolnost. Igram mladu devojku koja je na samom početku karijere, pa je s tim u vezi potpuno svejedno da li je glumica ili bilo šta drugo. Mislim da su dileme mladog čoveka koji počinje profesionalno da se bavi bilo čim identične. Potrebno je zadržati autentičnost i doneti odluke koje će uticati na neki put koji smatramo adekvatnim upravo u odnosu na autentične želje koje svi imamo.

- Teško je napraviti dobru komediju i uopšte nije toliko zabavno kao što većina ljudi pretpostavlja. Velika opasnost vezana za rad na komediji je ta da ona ne pređe u nešto što je interno, pa samim tim bude interesantno samo ljudima koji učestvuju u projektu. To nije slučaj sa ovim filmom. Baš naprotiv, on se bavi odnosima ljudi u okviru jedne profesije koji se lako mogu transponovati na bilo koje drugo zanimanje i ljude u njemu.

- Ako je iluzija uspešna, moja profesionalna deformacija me napusti i tada zaboravljam sve što znam o procesu nastajanja filma. To je za mene dobar film. Bavljenje glumom me ne sprečava da film utiče na mene ako autori uspeju u onome što su zamislili. Postoji veliki broj filmova koji, bez obzira na to koliko puta ih pogledam, uvek uspeju da me rasplaču ili nasmeju, iako znam svaki kadar i svaki dijalog unapred.