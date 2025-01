- S maestrom Suđićem sarađujem jako dugo. Mogu da kažem da smo sličnog temperamenta i odlično se razumemo, tako da smo se lako dogovorili o programu. Odabrali smo veličanstvene arije i duete obojene svečarskom atmosferom. Bilo je to magično veče s najefektnijim numerama iz klasičnog repertoara, a bilo je i srpske tradicionalne muzike. Koncert je bio vatromet dobre muzike i istinski spektakl za dušu.



- Novi Sad je moj rodni grad, a SNP njegov hram kulture i već duže od veka i po bogato izvorište raznovrsnih umetničkih sadržaja i jedna od najvažnijih ustanova kulture celog našeg naroda. Obe te činjenice uticale su na to da se osećam počastvovano što mi je pružena prilika da svoje bogato profesionalno iskustvo, sticano u zemlji i u svetu, iskoristim da ugledu opere SNP pokušam da pružim kvalitetan doprinos. To će biti još jedan od velikih izazova u mojoj karijeri i, svesna odgovornosti koja me čeka, ja sam ga sa zadovoljstvom prihvatila.