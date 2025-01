"Vreme je bilo prva redakcija, posle sam prešla u Politiku, koju u to vreme uređuje Ljilja Smajlović i menja se njen izgled, diskretno, dizajn i fotografije se objavljuju u boji. Sada sam već iskusna, ali nedovoljno za takav veliki organizam. Tu sam radila kao u rudniku od jutra do zaključivanja broja, ali bilo je iz entuzijazma. Ljilja je bila smenjena, a ja sam izdržala još godinu dana i prešla u RTS, gde je bilo lakše, i drugi medij, gde sam pokušala da nađem mesto od korišćenja fotki za emisije do snimanja novinara za telefonska javljanja ali bez slušalice, još nije bilo ovih pametnih telefona. Onda sam otišla u penziju i još malo predavala na FKM", ovako je govorila Goranka za Kurir.