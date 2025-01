On se prisetio čuvenog filma "Mrtav ladan" koji je radio sa Milinkovićem.

- Radili smo i film "Potera za Srećkom". Debeli i ja smo kao klinci bili pankeri. U istom trenutku smo imali bendove. On se prvo bavio muzikom pa je tek onda upisao reziju, a ja sam upisao glumu. Stalno smo se viđali na Akademiji. Moj bend se zvao "Radijska kontrola", a njegov bend se zvao "Morbidi i mnoći". To je bio New wave bend koji je bio po ugledu na bend Joy division. Šta da kažem, imam samo najlepša sećanja na njega - rekao je Todorović.