- Već drugu novu godinu dočekujem u Stokholmu sa svoje dve ćerke i unukom, a i njihovim porodicama. Sama pomisao da smo zajedno budi sva moja najlepša osećanja. Posebnu radost za mene ima ova 2025. godina, jer ću u februaru postati prabaka. To je jedan veoma važan i ozbiljan događaj u životima svih onih koji imaju sreću da to dočekaju.

- Sve što trenutno radim podjednako volim. Volim svoje predstave i gostovanja po dijaspori i regionu. Raduje me i svako novo snimanje. Gluma mi je donela radost, naučila me strpljenju i sposobnosti da čujem druge i razumem šta govore, a to je sve i deo glumačkog zanata. Donela mi je mnogo susreta i upoznavanja sa nadarenim i osobenim ljudima. Vodila me je na retka putovanja i u različite situacije. "I ponovo da se rodim, opet bih bila glumica", rekla je Žanka Stokić, koju igram u Madlenijanumu. I ja bih opet bila glumica.