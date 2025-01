Komemoracija u čast Milorada Milinkovića održala se danas a mnogi prijatelji i kolege došli su da se oproste od čuvenog reditelja

Komemoracija reditelju, scenaristi i tragaču popularne "Potere", Miloradu Milinkoviću, održala se danas u svečanoj sali MTS Dvorane u Beogradu.Slavni reditelj i scenarista preminuo je na Božić u porti crkve u Jabukovcu u 60. godini od posledica jakog srčanog udara.

Nakon što je objavljen kraj komemoracije govor je održala i njegova ćerka Divna:

"Dragi tata, nedostaješ mi jako, ali ne samo meni nego i svima, prijateljima, porodici, poznanicima, saradnicima i kolegama. Volela bih da smo još malo zajedno. Da li se sećaš kada smo gledali Slagalicu, uz kikiriki i ono tvoje zdravo piće od grejpfruta. Da dalje ne verujem šta se dogodilo. U Slagalici su uvek znao broj. Bio si mnogo pametan. Više neće biti rečenice "e idem kod tate" ili "e tata gde si, jedva čekam da te vidim". Nedostaješ mi, kako ću ja bez tebe. Nećeš me više nikad zagrliti, poljubiti ili pevati pesmu. Rekla bih više uživo, ali ne mogu. Radiću isto što i ti. Slušaću rok, neću jesti beli luk, ići ću u srednju matematičku školu i režiraću. Paliću ti sveću skoro svaki dan posle škole. Moliću se više za nas i naše zdravlje. Ti ne znaš šta si sve ostavio za sobom. Ostavio si pamet, ljubav i veru u Boga i sve nas. Ovo ću ti staviti na grob a ti čitaj. Ipak ću jesti beli luk, mama kaže da je zdrav. Volela bih da te zagrlim. Sećaš li se šuta u guzicu, svaki put je bilo zabavnije. Ovo ću da ti pročitam na sahrani. Ne znaš koliko je teško reći volim te tata.

Sećaš li se kada si jeo i slušao vesti, kada si mi pravio ćevape, kod bake pire koji si samo ti umeo da napraviš? Toga više neće biti, pa čak i mama misli to za pire da si ti najbolji. Makar nisam ja najteže saznala, nego su to saznali Deki i baka. Otišao si na veliki dan, voleo si Boga i molitvu. Ali, zašto baš ti, to se pitam tata? Volela bih da mi to kažeš u lice, ali ne znam kako? Nisam htela da te izgubim. Sećaš li se kada sam govorila "trebaš mi", a ti me uvek ispravljao u "trebam". Makar želim da mi to nešto ponovo kažeš u lice, ali ne možeš... Makar da si vaskrsnuo, ali nisi, nažalost. Za nekoliko godina ili decenija, doći ćemo svi gore,a ti ćeš da vodiš naše duše na dobar put. Sećaš li se kad smo gledali nešto, a ja ti sednem u krilo ili ti se popnem na krkaše na fotelji, sećaš se zar ne? Nisam stigla da ti kažem, bićeš mojih 7 minuta. To znači kad čovek umre, 7 minuta ponavlja i vidi najlepše stvari u svom životu. Radiću isto što i ti. Rešavaču ukrštenicu iako ne znam šta znače te reči, gledaću u telefon i kada me neko pozove reći ću isto kao i ti - "Šta hoćeš, evo za 5 minuta", iako je prošlo 10. Pusti me na miru," kazala je Divna.

Salom je odzvanjala Milinkovićeva pesma "Put" koja je bila hit osamdesetih dok je bio član benda "Morbidi i mnoći", a nakon održanih govora na platnu su se smenjivali inserti iz kviza "Potera" i filmova koje je režirao Milorad Milinković.

Pred svima se obratio glumac Miloš Timotijević:

"Ja njega nikad nisam mogao da zovem debeli, uvek sam ga zvao Milorade. Nije bio čak ni Milorad, već je bio Veliki. Veliki čovek, prijatelj i reditelj. Veliki u svemu što je radio."

Dirljive reči uputio je i muzičar Nele Karajlić:

"Debeli svašta sam mogao od tebe očekivati osim da ću ti se ovako obraćati - ti gore a ja ovde. Naše police krase iste knjige, naši bioskopi prikazuju isti filmove. Ti i ja smo znali koliko je tačna izreka da se ljudi bez humora nemaju čega plašiti.

Naša se utopija raspršila u udaru buke i besa. Estetika i etika je prestala da postoji. Kad god smo radili zajedno osećao sam onu vrstu sigurnosti kao putnici na boingu 747. Svaki problem si rešavao svojom logikom da sam se pitao zašto sam se toga plašio. Kad su nam producenti rekli da nećemo moći da koristimo montažu ti si rekao onda sve snimamo u jednom kadru. Nikad se nisam smijao kao na snimanju "Složne braće" i rekao kako bih voleo da se i gledaoci smeju kao mi, a ti si me pogledao pankerskim pigledom i rekao ko ih j**e.

Otišao si sa svetog mesta iz crkve, na Božić. Istog dana kao Tesla. Sve maske su pale, božji si čovek. Imaš protekciju gore i reci neku lepu reč za nas," rekao je.

Dragoljub Stojković se u govoru osvrnuo na njihovo prijateljstvo.

"Nema smisla da govorim ko je bio i šta, ni o tome šta mu dugujem. Ostaje da smo bili 2 čoveka koji često idu na pivo. Toliko smo lupetali svašta u tim prilikama da nije ostalo ništa. Napravili smo spisak kafana gde smo išli. Oko Partizana smo se slagali, a pošto nismo imali sreće prešli smo na Premijer ligu. Tu smo se svađali.

Letos smo vodili ćerke na bazen i tad mi je rekao kako je zadovoljan svojim zdravljem i da samo mora da popije lek za pritisak. Bili smo prijatelji i planirali da idemo zajedno na more sa familijama. Osećali smo se previše mlado za svoje godine. Nešto je izašlo iz toga. Do prekjuče mi nije bilo dovoljno da budem ponosan. Sad da pričam o nedostajanju, to nikad nisam rekao. Ne zato što mi ljudi ne nedostaju, već jer sam namćor. Nisam sklon iskazivanju emocija. Nismo čestitali Novu godinu, sreli bismo se 8. januara i čestitali međusobmo. Da kažem da nije bio sujetan slagao nih kao pas. Kad razmišljam o tom svom poslednjem gestu prema njemu. Poslednje što bi njemu značilo je da ću da navijam da najbolji tim na planeti osvoji premijer ligu," kazao je.

Prvi koji je održao govor je Miša Mogorović

"Profesionalni putevi su nam se susretali sa različitih strana i postali su baš dobri drugari i to na starinski način. Sve se nadam da ćeš da kažeš ono tvoje "stop". Ti si na sebi svojstven način režirao i svoju smrt. Bio si jedan od retkih poznavalaca šoubiznisa. To privlači mnoge kritičare. Svakakvih si se kritika naslušao i usput si postao najbolji autor svojih generacija. Imao si više filmova i serija nego bilo ko. Isporučivao si tražene scenarije.

Stajao si čvrsto na zemlji i radio posao režisera. Postao si najprepoznatljiviji reditelj, čak su ti i glumci zavideli. Neću reći lažnu floskulu da će vreme pokazati, jer se vezuje za siromaštvo a ne za slavu. Imao sam nadimak za tebe mili. Kad Debeli kaže Debelom da je debeli to je uvod u komediju. Izaći će naš novi film, jer je to nešto najbolje što smo radili do sada. Nešto mislim da naša saradnja ne može stati na ovom broju 8. I onda me ti pitaš koliko, ja ponovim i ti dodaš svoju opasku. Da je smrt izgovor da se posao prekine onda to ne bi bio šoubiznis. Šou mast go on," kazao je producent Miša Mogorović.

Porodica i prijatelji na komemoraciji reditelju:

"On je bio čovek koji je kad počnete da pričate on zna kraj priče. Nisu vam trebali dugački dijalozi i monolzi da biste došli do zaključka. Ne smemo zaboraviti da je režirao prvi srpski film u 3d tehnologiji. U ime Udruženja filmskih umetnika Srbije čiji je on član 20 godina želim da izjavim saučešće," rekao je reditelj Dragan Marinković, a potom je komemoracija je počela minutom ćutanja.

Uoči početka emitovan je video u čast reditelja s njegovim fotografijama koje su se smenjivale na filmskom platnu u prepunoj sali MTS dvorane.

Među prisutnima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Vučić pojavio se među prvima na komemoraciji Milorada Milinkovića:

Mnoge kolege i prijatelji počeli su da se okupljaju, a od glumaca medju prvima došao je glumac Miloš Timotijević, koji je igrao u Milinkovićevom poslednjem filmu i seriji "Što se bore misli moje".

Prisutni su bili i Tamara Krcunović, Bojana Bambić, Nikola Vujović, Jugoslava Drašković, Isidora Minić, Milica Mihajlović, Aleksandar Srećković Kubura, kao i Nele Karajlić, reditelj Darko Bajić, voditeljka Marija Savić Stamenić i mnogi drugi...

Biografija i karijera

Milorad Milinković rođen je u Beogradu gde je završio Matematičku gimnaziju 1983. godine. Akademiju umetnosti upisao je u Novom Sadu gde je i diplomirao 1991. godine na odseku režija. Milinković je takođe postao poznat kao tragač u kvizu "Potera", a autor je i dve knjige: "Fantom tramvaj" i "Čudnovati doživljaji mog prijatelja Sime".

Njegova najpoznatiji kultni filmovi su "Mrtav ’ladan", "Potera za sreć(k)om" i "Čitulja za Eskobara", "Što se bore misli moje" (2003) a takođe je zaslužan za prvi srpski 3D film "Peti Leptir". Takođe, Milinković je bio bivši pevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator, kao i vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big seks i Zmajevi.

Takođe, Milinković je bio jedan od omiljenih tragača popularnog kviza "Potera". Iza sebe je ostavio ćerku Divnu koju je dobio u braku sa bivšom ženom i glumicom Jelenom Đukić.

