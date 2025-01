Neću reći lažnu floskulu da će vreme pokazati, jer se vezuje za siromaštvo a ne za slavu. Imao sam nadimak za tebe mili. Kad Debeli kaže Debelom da je debeli to je uvod u komediju. Izaći će naš novi film, jer je to nešto najbolje što smo radili do sada. Nešto mislim da naša saradnja ne može stati na ovom broju 8. I onda me ti pitaš koliko, ja ponovim i ti dodaš svoju opasku. Da je smrt izgovor da se posao prekine onda to ne bi bio šoubiznis. Šou mast go on," kazao je producent Miša Mogorović.