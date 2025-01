Najpopularniji svetski mjuzikl FANTOM IZ OPERE stiže u Beograd na svoju premijeru sa devet izvođenja – od 22. do 29. aprila 2025. godine, u Sava centru. „Fantom” je najpoznatiji mjuzikl svih vremena zbog upečatljivih melodija, impresivne radnje i veličanstvenih dekoracija koje publliku ostavljaju bez daha. Do sada je izvođen u 46 zemalja, u 195 gradova, a videlo ga je više od 160 miliona ljudi, a šta to možda niste znali o čuvenom mjuziklu, pročitajte u nastavku ovog teksta:,

Endru Lojd Veber počeo je da komponuje muziku sa 6 godina, a već sa 9 godina

objavljeno mu je prvo delo. Autor je 21 mjuzikla, dve filmske teme i jednog rekvijema.

Njegove melodije poput „Music of the Night” i „Think of Me” iz „Fantoma iz opere”, „I

Don’t Know How to Love Him” iz „Isusa Hrista Superstar”, „Don’t Cry for Me, Argentina”

iz „Evite”, „Memory” iz „Mačaka” postale su hitovi koje publika širom sveta pamti.

Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada, uključujući „Oskar”, „Emi”, „Gremi” i „Toni”. Ima i

zvezdu na Stazi slavnih u Holivudu. Tokom pandemije COVID-19, Veber nije prestajao

da svira i pokrenuo je kampanju protiv zatvaranja pozorišta i koncertnih dvorana.