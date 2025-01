U Beogradu je od 1. januara 2025. otvorena izložba umetničkih radova jednog od najtajanstvenijih i najuticajnijih umetnika savremenog doba Benksija . Iza celog koncepta stoji galerija "Deva Puri", a posetioci će imati priliku da do 6. aprila u Pop-ap galeriji (Dečanska 8) u Beograd otkriju više od sto umetničkih dela na čak tri nivoa.

Među umetnicima čija su dela izložena, nalaze se ikone koje su uticale na Benksija, kao što su Vorhol , Pikaso i Blek Le Rat. Kustos David Rjazancev potrošio je deset godina na ovaj projekat, da bismo mogli da i u našoj prestonici vidimo autentična dela ovog anonimnog umetnika. Izložba otkriva raznolikost Benksijevog sveta, od njegovih originalnih grafika do omota za različite muzičke izvođače, saradnje sa Nikom Kejvom i Paris Hilton , kao i njegov rad na projektu "Simpsons" . Identitet Benksija i dalje ostaje tajna.

- On time što ne znamo ko je čuva svoju privatnost. Nije ni važno ko je Benksi. On traži od nas da se zapitamo šta je umetnost i koju umetnost ne vidimo šetajući nekim gradom. Na izložbi ćete videti i možda ko je on. Krijući se iza nadimka predstavlja nama njemu važnu umetnost i kritikuje sve ono što treba - rekla je istoričarka umetnosti Anđela Petrović, kojoj je najupečatljiviji deo ove postavke ljudi, devojčice, pacovi i pande, koje personifikuju jedan sloj društva.