Pre tri godine južnokorejska serija "Igra lignje" konačno je dokazala da se Netfliks učvrstio kao značajni globalni fenomen za gledanje filmova i serija, kao i da je pri kraju dominacija američkih sadržaja. Mnogo je razloga zbog kojih je pre "Igre lignje" izgledalo da Južnokorejci nemaju neke velike šanse da obaraju rekorde gledanosti, a oni variraju od kulturoloških i mentalitetskih pa do - što da ne kažemo otvoreno - rasnih.

Dugovi, pohlepa, ali i psihopatija i mentalna oboljenja značajan su pokretač i kod naših rijaliti igrača, ali, s druge strane, postoji posledica da gledaocima ne mora da bude stalo do tih generalno uzev prezira vrednih ljudi. Druga sezona se vidno trudi da popravi neke ranije nedostatke i, kada se sticajem brojnih okolnosti Gi Hun ponovo nađe u igri, likovi koji ga okružuju imaju neke konkretnije motive od svojih prethodnika.

I modernije, jer su među igračima sada jedan propali reper (eto još jedne nehotične paralele sa srpskim rijalitijima), sumanut i sa prošvercovanom drogom, influenser koji je svojim šitkoinima prevario korisnike tržišta kriptovaluta i luda šamanka koja će tokom sezone početi čak da oko sebe okuplja nešto kao sektu. Ostatak bitnijih sporednih likova jeste standardna plejada biznismena i kockara u dugovima, ljudi koji nemaju šta da izgube i spremni su da se do smrti bore za vrednu novčanu nagradu.

U prvoj sezoni neozbiljni Gi Hun sada je mnogo zreliji, ali njegovo iskustvo sa igrama vrlo brzo nailazi na ograničenja jer one nisu iste. Nisu iste ni njegove želje, jer ga sada isključivo vodi žeđ za osvetom. I tu dolazimo do jednog neobičnog momenta, jer Gi Hun zapravo postaje opsednut željom da kazni organizatore, a osim toga, nema neke posebne lične razloge. On je sada bogat čovek zahvaljujući isplaćenoj nagradi i kao takav je spreman da žrtvuje živote ostalih učesnika ne bi li po svaku cenu isterao svoje.