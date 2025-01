- Kada su me pozvali, zaigrali su mi leptirići u stomaku, jer sam i ranije pratila ovu seriju namenjenu svim generacijama. Privilegija je biti njen deo, partneri su mi bili vrhunski profesionalci i izuzetno talentovani glumci. Čim sam pročitala scenario, Ljubinka me je odmah osvojila. Tačno je kad kažu da uloge biraju nas. Mislim da je Ljubinka baš izabrala mene.

- Ljubinka, samo joj ime govori, puna je ljubavi. To je čista, prosta duša, devojka sa sela Osladić kod Valjeva. Ipak, u seriji je najuzbudljiviji taj sudar svetova - sela i grada. Ne samo Milevi, ona je svim stanarima u zgradi unela mnogo radosti i ljubavi, pa su svi njenom pojavom postali bolji ljudi. Od te prostodušne devojke mnogo možemo da naučimo. Ona ima utemeljene prave vrednosti, na koje smo, čini mi se, pomalo i zaboravili, pogotovo u gradu. Sara za nju kaže da je kao nekakva retka vrsta. Kada sa takvim epitetom prilazite ulozi, to je obavezujuće i odgovorno. Ona je odlučna žena sa jasnim ciljevima, što se odražava i na fizički deo njene ličnosti. Pokreti su joj odlučniji, korak, hod, a da ne govorim o govoru i samom dijalektu. Da nam je više Ljubinki, bilo bi nam mnogo lepše.

- Najviše vremena na snimanju provela sam sa Olgom Odanović. Ona je pre svega divna osoba, velika glumica, od koje samo mogu da učim. Uz to što se privatno poznajemo, u seriji mi igra ujnu, pa je naš odnos na setu bio zaista dragocen. Tu su i Dara Džokić, pa Anđelka Stević Žugić, s kojom se znam još sa akademije i s kojom sam se i sada mnogo smejala. Marija Vicković nas je zabavljala pevajući svojim umilnim glasom uz gitaru. I reditelj Filip Čolović takođe je umeo da se dohvati gitare. Divno su me dočekali i ljudi iza kamere, koji bi mi svaki put rekli: "Gde si, Ljubinka, ima li šta da se batrga?" Citiranje Ljubinke svima nam je donosilo radost, vladala je pozitivna atmosfera, iz koje uvek izađu dobre stvari, kao što je uostalom i "Radio Mileva".

- Glumac određuje žanr, glumac je žanr i ne treba sebe da stavlja ni u kakvu fioku. Tako me je naučila i moja profesorka Jasna Đuričić. Uvek nam je govorila da ne treba limitirati sebe, već da širimo svoje glumačke kapacitete da bismo mogli sve da igramo. Kakvo mišljenje imaš o sebi, tako ćeš izgledati i u tuđim očima. To je ključ.

- Čini mi se da je bila tako daleko, jer mi se u međuvremenu desilo mnogo toga. Uloga Marije Milošević me je najviše medijski eksponirala. Ako primetite, i mnoge naše velike glumce danas pamte po nekoliko uloga. Shvatila sam da je Marija jedna od onih po kojima će me pamtiti.

- Drago mi je što je naišla na pozitivnu reakciju publike. To je vrlo aktuelna romantična komedija Maje Todorović sa elementima drame. Priča prati tri razvedena para koja se slučajno sreću na večeri, a svako od njih vuče svoje probleme. Lik Ines, koji igram, žena je srednjih godina koja se dva puta razvodila od istog čoveka, s kojim ima dvoje dece. Poruka predstave jeste to da svaki problem može da se reši razgovorom. Mi kao društvo imamo ozbiljan problem nedostatka komunikacije, koji je jednak nedostatku ljubavi. A bez ljubavi šta smo? Na kraju krajeva, samo dela ljubavi ostaju iza nas.

- Sreća je istina, a istina je kada možeš mirno da spavaš. Sreća je zahvalnost, trenuci koje provodim sa svojom porodicom, jutarnji osmeh mog deteta, mog čoveka. Sreća je prva pahulja, miris proleća, sreća je kada imate svoje roditelje, prijatelje, sreća je kada gledam izlazak i zalazak sunca, sreća je kada pada kiša, sreća je sloboda. A to kako dolazimo do sreće, nekad lakše, a nekad teže, krije se u samo jednoj reči - hristocentričnost.

- To je isto jedna od mojih sreća da budem njen učenik i da učim od najboljih, a ona svakako to jeste. I ono što je važno jeste da sam učila, i da i dalje učim, jer sa njom sada delim kadar i scenu. Zahvalna sam što takvu osobu imam pored sebe i kao profesora, i kao kolegu, i prijatelja. Davala nam je mnogo saveta, a najviše pamtim onaj da je naš posao maraton koji treba istrčati.

- Da putujem i upoznajem različite kulture i jezike. Trenutno učim nemački, a znam engleski i ruski, koji sam naučila za devet meseci. Što se tiče uloga, u poslednje vreme sam ih više odbila nego prihvatila, ali prija mi ta kontrola nad svojim poslom, i to što sam u poziciji da mogu da biram šta ću da radim. To je privilegija i važna stvar koju čovek treba da namesti u životu, da uspostavi sebe u odnosu na posao u superiornijem smislu.

- Divno je biti i jedno i drugo. Kada ste glumica, imate mogućnost da uđete u ulogu i da izađete iz nje. A kada ste majka, to je večna uloga i za mene najdivnija. Biti majka je veliki blagoslov, a bolju životnu ulogu nisam mogla da dobijem. Lepota glumačkog poziva jeste to što svakom svojom ulogom naučite nešto novo. Divan je trenutak kada pročitate scenario i shvatite da treba kod sebe da otkrijete nove dubine koje do tada niste osvestili. Uloga vam daje mogućnost da lično iskustvo podelite, a u tom deljenjui davanju sebe je čar našeg posla. Kada to publika prepozna, dolazimo do ključa uspeha.