Konačno sam otišao da pogledam "Volju sinovljevu", i to baš na Božić. Nije to bilo zarad neke dodatne simbolike, već iz mnogo prozaičnijih razloga. Ranije nisam imao vremena, a ističe mi rok za predaju teksta i - eto. Bio sam član komisije koja je odobrila sredstva za ovaj film. Ekipa je počela sa snimanjem neuobičajeno brzo, još 2017. godine, ali što je brzo to je i kuso, upali su u finansijske teškoće i iako je mnogo toga bilo snimljeno, projekat je dosad ostao nezavršen.