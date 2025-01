Neda je teško podnela smrt svog supruga Milorada. Kad je on izgubio bitku s bolešću i zauvek napustio Nedu, umetnica je teško podnela svoj najveći gubitak dosad.

Čuvena srpska glumica Neda Arnerić, preminula je na današnji dan, 10. januara 2020. godine, u 67. godini, u svom stanu u Beogradu.

U beživotnom stanju pronašao je brat za trpezarijskim stolom, kada je pozvao bravara da otvori stan jer je bio zabrinut što mu se sestra ne javlja na telefon.

Foto: Damir Dervišagić

Neda je bila izuzetna glumica, a svoju karijeru započela je vrlo rano. Sa 10 godina krenula je da uči glumu kod poznatog beogradskog glumca i reditelja Bate Miladinovića. Ujedno je bila i članica dečje dramske grupe Radio-televizije Beograd. Kao svestrana devojčica odlazila je i na časove baleta, a njen talenat prvi je primetio reditelj Puriša Đorđević kada je ona imala samo 13 godina. Kao tek formirana devojčica dobila je značajnu ulogu u filmu "San", o deci kojoj je Drugi svetski rat raspršio snove. Iako je doživela neverovatan uspeh u tom filmu, on ju je angažovao odmah potom i za sledeći "Višnja na Tašmajdanu".

Sa 16 godina, Neda je upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Milenka Maričića. Međutim, nije završila Akademiju jer je zakon branio da studenti prve i druge godine snimaju filmove i predstave, a Nedi su stizale brojne ponude koje nije mogla da odbije.

Foto: Damir Dervišagić

Njeni roditelji su insistirali da bude fakultetski obrazovana jer su se plašili da neće imati od čega da živi kada popularnost prođe. Zato je glumica 1980. godine diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Govorila je italijanski, francuski, engleski i ruski jezik.

Tokom tinejdžerskih dana ispričala je novinarima i da je, uprkos uspehu nesrećna jer nema detinjstvo poput svojih vršnjakinja.

"Ne mogu da odem u neki klub i bezbrižno se isplešem jer me svi prepoznaju. Moji vršnjaci su često znali da budu vrlo okrutni i svašta mi govorili i dobacivali na ulici. Ne žele me u društvu jer misle da sam umišljena i da nemamo zajedničkih interesa. Govore mi neka idem svojim filmašima i da se s njima družim, a to su sve ljudi mnogo stariji od mene", rekla je Neda kad je imala samo 17 godina.

Foto: Fonet

Nedin ljubavni život zanimao je mnoge

Neda je čuvala svoj privatni život daleko od očiju javnosti, ali je uvek vladalo interesovanje za njen ljubavni život.

Prvi put se udala za kolegu Dejana Karaklajića. Upoznali su se na snimanju filma "Užička republika" a zbog velike ljubavi koja se desila iznenada, nazvala je agenta i rekla mu da odbija ulogu jer se udaje.

Čak ni pretnje da zbog toga više neće dobijati inostrane uloge nisu ju uplašile i razuverile u njenoj odluci. Ipak, samo dve godine kasnije glumica se razvela, ali je s Karaklajićem ostala u prijateljskim odnosima do kraja života.

Sledeći brak je takođe šokirao javnost. Sudbonosno “da” izvgovorila je slavnom glumcu Radetu Markoviću, koji je od nje bio stariji 32 godine i to je bila "zabranjena ljubav".

Foto: Screenshot

"Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu sa mojom mamom. Možete da zamislite", rekla je Neda Arnerić, a o razlici u godinama je objasnila.

"Čak 32 godine je ogromna razlika koju ja nisam osećala. S njim sam naučila da volim ozbiljnu muziku, da čitam pametne pisce, pripremam ulogu za pozorište. Naučila sam da skijam, da igram tenis, šetali smo po planinama, zavolela sam prirodu...Bilo nam je prelepo. I sve dok je Rade bio živ, kada god bismo se sreli, s nostalgijom smo se prisećali tih naših godina. On je imao veliku ulogu u mom životu", ispričala je Neda Arnerić.

Foto: Kurir/Milica Vujović

Glumica je svoju ljubav našla sa Miloradom Mešterovićem, sa kojim je bila u braku tri i po decenije, a njegovu smrt je teško podnela. Meštorović je bio ugledni doktor i predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije, a upoznali u se kada je došao da gleda predstavu Mušica u pozorištu dvorište u septembru 1981. godine.

Posle predstave su izašli na večeru, a već nakon nekoliko dana otpočeo je njihov zajednički život. Neda tvrdi da je čim ga je ugledala, znala da će sa njim ostati zauvek.

"Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba. Mora tu malo da se uključi racio, ne može se samo ići za emocijama. E, ja sam prvo isprobavala, a onda sam uključila i racio i shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svetski čovek koji je mnogo putovao, koji će me uvek voditi i biti korak ispred mene. Možda i neće biti tako, ali ja ću imati osećaj da je on uvek ispred mene za jedan korak i vodi me", rekla je Neda jednom prilikom.

Foto: Dragana Udovičić

Iako su se neizmerno voleli, slagali i vodili praktično savršen porodični život, jedna praznina je ostala - nisu imali dece.

Jednu želju nikad nije ostvarila

Neda je više puta isticala da je silno želela da se ostvari kao majka, ali u toj ulozi se nije ostvarila.

"Nemam decu, ali to nije zato što ih nisam želela, jednostavno nije mi se posrećilo. Ipak, iz te situacije danas mogu da zaključim kako iz svakog zla ne mora da proistekne zlo. Vidim da je sada, u ovom poremećenom sistemu vrednosti, teško odgajati decu, a to mi je lepo objasnila i jedna moja prijateljica. Oko mene je mnogo mališana jer pored dece moje drugarice koju doživljavam kao svoju, uz mene su i naslednici moga brata. Moja prijateljica objašnjava da su deca kao projekat. Iako mi je to zvučalo kao hladna izjava, pojasnila mi je da na decu treba gledati kao na arhitektonski projekat koji treba da se gradi i u koji mora mnogo da se ulaže da se ne bi srušio. Na kraju on može da ispadne savršen, ali dešava se i da propadne. Tako je danas i sa vaspitanjem dece, što nije bilo u moje vreme. Mi smo sami rasli i nije bilo straha od ulice" govorila je Neda u jednom intervjuu.

Foto: Promo

Sklona depresiji

Neda je teško podnela smrt svog supruga Milorada. Kad je on izgubio bitku s bolešću i zauvek napustio Nedu, umetnica je teško podnela svoj najveći gubitak dosad. Borila se s depresijom sve dok je dva meseca nakon večnog rastanka s mužem, 27. februara, u stanu nije pronašao brat kako onesvešćena leži na podu.

Odmah je pozvao Hitnu pomoć, a posle dijagnostike, dežurni lekari ustanovili su da je njen pritisak 50 sa 20, pa je odmah uključena terapija kojom bi se regulisalo njeno teško zdravstveno stanje. S obzirom na to da je bila na ivici smrti zbog prekomerne doze tableta za smirenje u kombinaciji s lekovima za hipertenziju, lekari su insistirali na tome da se njen organizam potpuno očisti.

Foto: Printscreen

Pre toga, 2016. godine, Neda je doživela pad sa terase zgrade u kojoj je živela sa suprugom. Tada se šuškalo o pokušaju samoubistva, što je glumica demantovala tvrdnjom da se okliznula dok je prostirala veš.

"Iako sam sklona depresiji, i ona prođe. Zatvorim se u kuću, ni sa kim ne komuniciram i iščupam se, uz pomoć supruga s kojim sam 35 godina", otkrila je jednom glumica.

