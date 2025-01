Nadimak

Karijera

- Kada je bilo bombardovanje on je obukao maskirnu uniformu, pri pasao je futrolu. Ne znam da li je imao pištolj ili ne, i otišao je na Kosovo. Isto onako kako je u Drugom svetskom ratu išao Bing Crosbi po frontovskim linijama da bodri vojnike, da ih opušta i diže duh. To su radile velike armije, Crvena armija je imala svoje umetnike koji su išli po linijama. On je to radio sam, u dogovoru sa vojnim komandama.