- To bi bilo više od onog što sam nameravao. A jesam planirao da prikažem promene u dotičnom razdoblju. Zaista su velike: od metropole u izolovanoj državi okruženoj ratovima i nakratko izloženoj ratu, Beograd je prošao kroz niz nedovršenih tranzicija i postao polumračna i u isti mah egzotična turistička atrakcija, slično kao Budimpešta krajem devedesetih i početkom stoleća.



- "Stubovi kulture" odavno ne postoje, a "Laguna" i još dve izdavačke kuće nisu želeli da objave petoknjižja. Jedno od obrazloženja bilo je da su to lepi projekti za neka bolja vremena. Međutim, vremena nikada u tom smislu nisu bolja, jer ogromna većina izdavača oduvek više želi siguran profit no da se kladi na književnu istoriju. Veća su mi nagrada ova dva petoknjižja od svih nagrada koje sam dobio. "Knjiga komerc" i inače objavljuje dragocene naslove, a ne gura se na silu u prvi red, što mi se sve više dopada. Žao mi je što sam se jedno vreme možda i previše medijski nametao, ali možda je tako moralo da bi se došlo do ovog.