- Sa tri godine izvor svih mojih uživanja bio je veličanstveni Mačak - najdivniji od svih mačaka. Voleo bih kad bi mogao opisati privlačnost koja je postojala među nama. Živeli smo jedan za drugoga. Kud god bi pošao, mačak bi me pratio, u prvom redu zbog naše uzajamne ljubavi, a zatim i iz želje da me zaštiti. Kad bi se za to ukazala potreba, on bi se uspravio, udvostručio svoju visinu, nakostrešio dlaku na leđima, pa bi, repa ukrućenog poput metalne šipke i brkova napetih kao žice, dao oduška svome besu praskavim frktanjem. "Ff, ffft." Bio je to strašan prizor i onaj ko bi ga izazvao, bilo to ljudsko biće ili životinja, odmah bi se povuklo. Svako veče kada bi trčali, on bi jurio za mnom i hvatao me za hlače. Jako se trudio da me uveri kako će me ugristi, ali čim bi njegovi zubići probili odeću, pritisak bi nestao, a dodir njegovih zubića sa mojom kožom bi postao nežan i blag kao sletanje leptira na laticu. Obožavao se valjati u travi sa mnom. Dok smo to radili, on je grickao, čupkao i preo u užitku. Naprosto se nismo mogli zaustaviti. I tako bismo se valjali, valjali u groznici uživanja. Prepuštali smo se ovom očaravajućem sportu iz dana u dan, osim kad je kišilo.