Jezgro od kog je 1995. nastao Faithless čine Rollo Armstrong, jedan od glavnih pokretača britanske house scene, i Sister Bliss, koja je stekla veliku reputaciju kao DJ. Njihovi hitovi „Salva Mea“, „Insomnia“, „God Is a DJ“ i mnogi drugi osvojili su planetu krajem 20. i početkom 21. veka. Još od debitantskog albuma „Reverence“ (1996) Faithless su stekli reputaciju jedne od najvećih elektro zvezda u poslednjih 30 godina. Čak 17 njihovih hitova je ušlo na Top 40 listu, uz šest Top 10 albuma od kojih su tri stigla i do samog trona. Da su ih masovno zavolele i novije generacije, govori to što njihove pesme imaju više od milijardu strimova na internetu. Ove godine biće objvljen njihov osmi album „Champion Sound“ koji je već najavljen singlovima „Find a Way“ i „I’m Not Alone (Rest Well Maxwell“).