Priča scenariste Antonija Gabelića koja od početka do kraja drži pažnju spojila je u jednom kadru glumce Marka Janketića, Mariju Labudović, Radeta Šerbedžiju, Mišu Obradovića i druge, donoseći romansu koja kroz duhovitost, pored ljubavi, provlači i melanholiju, onu za životom i vremenima koja su prošla. Sve počinje kada dođe do neobičnog susreta dvoje protagonista - glumice Tamare, koju igra Marija Labudović, i auto-mehaničara Kidija, kog tumači Marko Janketić. Pomalo asocijalnog ponašanja i specifično grubog i bezobraznog stila ophođenja sa svojim klijentima, Kidi se zaljubljuje u, reklo bi se, potpuno pogrešnu osobu koja je njegova mušterija. Njega, osobenjaka koji drži auto-otpad na periferiji grada, i nju, mladu glumicu u usponu koja puni novinske stupce, zbližava stari automobil "ponton", koji joj kao uspomena ostaje od dede. Kidi je jedini tip u gradu koji taj stari oldtajmer može da preuredi, ona je jedina zbog koje on shvata da automobili možda i ne moraju biti centar sveta.