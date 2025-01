Anđela Jovanović glumila je prvi put zajedno sa roditeljima, poznatim glumcima Brankom Pujić i Draganom Jovanovićem , u seriji "Švindleri" koja se emituje na Kurir televiziji. Iako je i ranije glumila njima, sa majkom na svom prvom projektu, a sa ocem u pozorišnoj predstavi "Dobro došli u Srbiju", u pomenutom projektu svi prvi, a za sada i jedini put, zajedno, i to kao porodica.

- Bila je to i privilegija da radim sa svojom porodicom i izazov da se zajedno poigramo sa nekim drugačijim porodičnim odnosima, a da ipak ljubav bude konstanta i u pravoj i u imaginarnoj porodici. Gleda me Dragan, a ja vidim Sofronija, gleda me Anđela, a ja vidim Sofiju, gledaju njih dvoje Branku, a vide Soku. Mnogo uvrnuto i dražesno. Igramo se, a radimo. I zajedno smo. Divota - rekla je glumica.