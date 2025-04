- Odrastao sam u Kruševcu u Balšićevoj ulici. To je bila najsiromašnija ulica u Kruševcu. Tu sam ja živeo. Tu nije bilo svetla, patosa, nije bilo ničega. To je bila teška sirotinja, koja je možda danas jela, sutra neće, a možda ni prekosutra neće. Ispred svake kuće je bila klupa, na kojoj smo mi sedeli i šalili se. Tu se ne priča kako je dan bio težak, kako se mučimo, kako je neko tek sad došao sa posla. Ne! Samo su se šalili. Tim ljudima je bilo potrebno smeha, malo radosti da zaborave muku - rekao je glumac u emisiji.

Ceo život je voleo jednu ženu

- Društvo je bilo raspoloženo. Dosetke i šale pljuštale su svakog trenutka. Oni koju su poslom dolazili zastajkivali su misleći da se snima neki film. Zadirkivanja na račun jednog smešnog, mršavog, vižljastog čovek postajala je sve žešća. "Ma nema govora, ona sigurno neće doći! U poslednjem trenutku se predomislila - rekao je Ljubiša Bačić, dok se na to nadovezao Dragutin Dobračin, blizak prijatelj Čkalje.

- Ponekad je utrčavao u najvećoj gužvi, ali s buketom u rukama. P osle tri meseca, Čkalja mi je doneo prsten. Kupio ga je za pedeset dinara kod "Gramaga". Nažalost, u seljakanju iz stana u stan, izgubila sam tu najdragoceniju uspoemnu . U početku našeg braka stanovali smo u nameštenoj sobi u Nebojšinoj ulici. Od tada do danas selili smo se pet puta. Za svaki novi komšiluk Čkalja je predstavljao pravu atrakciju. U bilo koje vreme zvonili bi na vrata i tražili da ga vide, ili da im da autogram sa slikom - iskreno je u jednom intervju ispričala Dragica.

Ko je Čkalja?

U svojoj bogatoj karijeri ostvario je mnogobrojne role, te se zlatnim slovima upisao u istoriju domaće kinematografije , a do poslednjeg dana bio je uporan da istraje u svojoj nameri.

- Krenuo san na svoj put sa samo jednom željom, da ljudima uopšte, ne samo u Balšićevoj ulici, nego svim ljudima u ovoj zemlji pružim malo radosti. Mene uopšte ne interesuje priče koje kruže. Pre neki dan sam pročitao tekst mog prijatelja, koji je sve moje predstave pogledao i zna da sam umetnik. Rekao je: "Dok nisam pogledao ovu predstavu mislio sam da je Čkalja zabavljač, a on je u stvari veliki glumac" - rekao je Čkalja u pomenutoj emisiji i dodao:

- To su tako smešne stvari. To što sam ja doživljavao kritike na račun moje glume. Nisam imao tako loše kritike u pozorištu. Imao sam u jednom periodu mog života kad sam morao da igram neke predstave, jer su bile komercijalne. Pozorište je tada bilo puno. Rekli su mi: "Znaš šta Čkalja? To mora da se igra, jer ti rasprodaš predstavu". Bio je taj period kad sam ja morao da igram te komercijalne predstave. Bili su ljudi koji u pozorištu nisu mogli ništa da urade, a onda su došli na film i sve je zaboravljeno.