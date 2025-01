Dajana Lengton bila je britanska glumačka ikona, istaknuta figura u svetu televizije, a najviše smo je zavoleli po ulogama koje je igrala u nekim od najpopularnijih najpopularnijih serija. Glumica je započela svoju karijeru 1959. godine filmom "Carry On Teacher", a kasnije se proslavila ulogama u serijama kao što su "Only Fools and Horses" (čuvene "Mućke) i "EastEnders". Njena najduža uloga bila je u seriji "Hollyoaks", gde je igrala Marlenu 'Nanu' Mekvin. Dajana Lengton ostavila je dubok trag svojim talentom i kultnim ulogama. Njena sposobnost da oživi različite likove ustoličila ju je u društvu priznatih britanskih glumica.